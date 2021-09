W Bytomiu odbyły się wyścigi modeli samochodów rajdowych. To wszystko w ramach Śląskiej Ligi Rajdowej RC

Bytom: w Parku Kachla odbył się wyścig modeli samochodów rajdowych

19 września w Parku Kachla (w pobliżu muszli koncertowej) odbył się III Rajd Bytomski, czyli wyścig elektrycznych modeli samochodów rajdowych (w skali 1:10), który niewątpliwie przyciągnął chętnych. Przystąpiło do prawie czterdziestu zawodników, którzy w wolnym czasie pasjonują się tego typu rozrywką. Był to powrót do Parku Kachla po dwóch latach!

Zwłaszcza, że jest to hobby dla... każdego. Aby kierować modelem nie trzeba przecież posiadać prawa jazdy. W ściganiu może sprawdzić się zarówno dorosły, jak i dziecko, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność zawodów. Co ciekawe, mimo tego, że modele są o wiele mniejsze od tych prawdziwych, to nie różnią się zbytnio - uczestnicy dobierają bowiem odpowiednie opony do podłoża danego wyścigu czy modyfikować elementy układu zawieszenia.