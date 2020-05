W Bytomiu miejskie przedszkola i żłobek nie zostaną otwarte. Prywatne placówki też się wstrzymują

- Pytań jest bardzo dużo, wpływają zarówno od kadry nauczycielskiej jaki i samych zaniepokojonych rodziców. W oczekiwaniu na stosowne rozporządzenia rządowe przygotujmy się do tego tematu możliwie najlepiej - zaznaczył prezydent miasta.

- Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci , ich rodzin oraz opiekunów i nauczycieli. W Bytomiu mamy do czynienia ze wzrostem dynamiki zakażeń koronawirusem. Dlatego do momentu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że zagrożenie zostało opanowane, miejskie przedszkola i żłobek pozostaną zamknięte – wyjaśnia Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Jak informuje Urząd Miejski wolę powrotu swoich dzieci do przedszkola wyraziło ok. 13% rodziców z Bytomia - tak wynika z wiadomości przesłanych przez placówki.

- Zdecydowana większość rodziców obawia się o zdrowie swoich dzieci, bo nie możemy dać żadnej gwarancji, że nie dojdzie do zakażenia, zwłaszcza teraz, kiedy tendencja zachorowań wciąż pnie się w górę - dodaje Mariusz Wołosz.

- Obawy mają także nauczyciele, którzy, co zrozumiałe, boją się o swoje zdrowie i nie są gotowi w tak krótkim czasie przygotować placówki do bezpiecznego funkcjonowania – kontynuuje prezydent Bytomia.

Warto wspomnieć, że miasto zwróciło się także do Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z prośbą o wydanie rekomendacji w zakresie otwarcia miejskich przedszkoli oraz żłobka. Na chwilę obecną [5 maja] nic takiego do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło.