W Bytomiu Miechowicach trwa piknik rodzinny i festiwal holi! Są dmuchańce, bańki i foodtrucki. Zobacz zdjęcia

Piknik rodzinny i festiwal holi - niedzielne wydarzenie w Miechowicach!

W niedzielę, 12 maja, na terenie Schronu Miechowice przy ulicy Kasztanowej w Bytomiu o 11:00 rozpoczęła się impreza pełna radości i kolorów. Od godziny 16:00 co pół godziny będzie można uczestniczyć w strzelaniu kolorowymi proszkami holi, a oprócz tego czekają na Was dmuchańce, bańki mydlane i pyszne jedzenie z foodtrucków. Co najlepsze - wstęp na imprezę jest całkowicie BEZPŁATNY!