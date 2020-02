W Bytomiu jednak nie będzie dzielnic. Radni sprzeciwili się temu pomysłowi

O całej sprawie informowaliśmy kilkanaście dni temu. Debata na temat braku dzielnic, które były ustanowione formalnie, wynikła z podsumowania ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Podczas spotkanie mieszkańcy postulowali, żeby pieniądze przeznaczone na projekty podzielić na dzielnice.

Dlatego też przygotowano projekt uchwały, który wyznaczał obszary jednostek pomocniczych. Według niego, Bytom miał zostać podzielonych na 12 dzielnic. Przeprowadzono w tym temacie konsultacje społeczne. Jak mogliśmy się dowiedzieć z transmisji obrad Rady Miejskiej wpłynęło siedem uwag. Jeden z pomysłów sugerował zmniejszenie liczby dzielnic do 7, inny natomiast - do rozszerzenia (nawet do 22).

Duża część mieszkańców była tak naprawdę „za” poparciem tego pomysłu. Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Staniszewski podkreślił, że 80 proc. osób, które wzięło udział w ankiecie przeprowadzonej na facebookowej stronie miasta, tak właśnie uważało.

Do tego jednak nie dojdzie, przynajmniej nie w najbliższym czasie.