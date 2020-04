W Bytomiu ewakuowano jeden ze sklepów. Wszystko przez fałszywy alarm... koronawirusowy

3 kwietnia (piątek) pracownik ochrony sklepu mieszczącego się w bytomskiej dzielnicy Bobrek zauważył, jak jeden z klientów kradnie alkohol - a konkretnie dwie butelki wódki. Złodziej został jednak szybko ujęty.

Bytom: ewakuacja sklepu przez fałszywy alarm

W trakcie czynności mężczyzna poinformował pracownika, że może być zakażony koronawirusem. Dlatego też o całym zdarzeniu natychmiast zostali powiadomieni policjanci. Ta informacja spowodowała uruchomienie wszystkich niezbędnych procedur mających na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób.

Dlatego też bytomski sklep został natychmiast zamknięty, a mundurowi podejmowali interwencję w kombinezonach ochronnych, maskach, a także rękawiczkach.

Szybko jednak ustalono, że złodziej powiedział, że jest zakażony koronawirusem, aby uniknąć kary. Dodał natomiast, że „w dzisiejszych czasach każdy może być chory”.

57-letni mieszkaniec Bytomia został więc zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie. Za kradzież mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

Warto wspomnieć, że odpowie także przed wymiarem sprawiedliwości. W związku z wywołaniem fałszywego alarmu, prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo. W tym przypadku sąd może wymierzyć karę nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Co istotne: o całym zdarzeniu śledczy poinformowali również służby sanitarne, który to organ, w drodze decyzji administracyjnej, może nałożyć grzywnę nawet do 30 tys. zł.