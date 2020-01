Unijny komisarz odwiedził Bytom: Poprzemysłowe obiekty mają duży potencjał

Elisa Ferreira, która jest Komisarzem ds. Spójności Reform Unii Europejskiej, w tym tygodniu odwiedziła miasto. Poznała historię Bytomia, w którym jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku fedrowało 6 kopalń, a teraz mierzy się ze skutkami transformacji gospodarczej.

Ferreira: Poprzemysłowe obiekty Bytomia mają duży potencjał

Wizyta komisarz UE była powiązana z dwudniową konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbywała się w Katowicach. Podczas niej eksperci zajmowali się przyszłością regionów górniczych.

- Pokazujemy, że Bytom ma potencjał i wielką determinację do rozwiązania problemów transformacji gospodarczej. Pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie rewitalizować i że jesteśmy gotowi na efektywne wykorzystanie środków unijnych, jeśli te zostaną skierowane do Bytomia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – to słowa Mariusza Wołosza, prezydent Bytomia, które wypowiedział podczas wspomnianej już wizyty, która miała miejsce w ostatni poniedziałek - 27 stycznia.