Ulica Węglowa w Bytomiu zostanie przebudowana. W przyszłości powstaną tu hale magazynowe

We wtorek, 19 maja, gmina Bytom zawarła porozumienie z firmą GTM Metropolis Sp. z o. o. - to właśnie ona będzie odpowiadała za przygotowanie ul. Węglowej pod inwestycje w przyszłości. Mają tu powstać hale magazynowe.

- Rozpoczynamy proces dużej inwestycji, potwierdza to fakt naszej wiarygodności, że jesteśmy otwarci na inwestorów. Podpisanie porozumienia to konsekwencja wcześniejszych spotkań czy uzgodnień dotyczących tego, co potrzeba, aby ten teren uaktywnić - mówi Mariusz Wołosz, prezydent miasta.

Istotna jest lokalizacja i przygotowanie terenu

Nie od dziś wiadomo, że kluczową kwestią przy tego typu inwestycjach jest... lokalizacja. Musi ona być dobrze skomunikowana. - Jednym z takich terenów jest działka przy ul. Węglowej położona przy ważnych węzłach drogowych, jak A1 czy DK 11 – dodaje prezydent Bytomia.

Wspomniana działka, o powierzchni dwudziestu pięciu hektarów, przy ul. Węglowej to obecnie więc jeden z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych w całym Bytomiu. Znajduje się bowiem również obok Centralnej Magistrali Węglowej.