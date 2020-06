Tygodniowy przegląd prasy (Bytom, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe rozpoczęły sezon letni 2020. Przez najbliższe miesiące wąskotorówka z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego będzie kursowała w każdy weekend. Co ważne, w tym roku uruchomiono dodatkowe połączenia. Zobaczcie, jak wyglądał pierwszy przejazd wąskotorówki w nowym sezonie.

W sobotę, 27 czerwca, na tory wraca wąskotorówka, kursująca z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego. To najstarsza nieprzerwanie działająca kolej wąskotorowa na świecie! Obsługuje 10 stacji, a jej trasa ma około 21 km. W tym sezonie, jak zapowiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, na fanów wąskotorówki czeka kilka nowości, w tym większa liczba pociągów, wycieczki z przewodnikiem i bezpłatne przejazdy dla młodzieży

Mija rok od tragicznego w skutkach wybuchu gazu przy ul. Katowickiej w Bytomiu, w którym zginęła Barbara i jej dwie córeczki - Laura oraz Linda. Prokuratura Okręgowa w Katowicach zdecydowała się przedłużyć śledztwo. Okazało się, że istnieje możliwość odzyskania danych ze zniszczonych w wybuchu smartfonów i laptopów. A co udało się wyjaśnić do tej pory? - Uzyskane przez nas opinie biegłych są kategoryczne i jednoznaczne - mówi prok. Łubniewski. Znamy przyczyny śmierci matki i jej dzieci.

Sąd tymczasowo aresztował 4 mieszkańców Bytomia, którzy pobili dwóch mężczyzn. Jeden ze sprawców został objęty policyjnym dozorem. Napastnicy mają od 17 do 28 lat, grozi im do 8 lat więzienia.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

34 tablice przystankowe Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będą informować pasażerów komunikacji miejskiej w Bytomiu o przyjazdach i odjazdach. Pierwsza partia tych urządzeń zostanie zamontowana na terenie miasta do końca czerwca tego roku. Pozostałe natomiast w 2021.

Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy?

Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.