Tragiczny wypadek na DK88 w Bytomiu. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba nie żyje

Jak informuje bytomska policja w zderzeniu dwóch pojazdów zginął kierowca fiata punto, który z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał naprzeciwległy pas jezdni i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Policja ustala w jakim wieku był kierowca z Bytomia i wszystkie inne okoliczności tego zdarzenia.

Ruch na trasie odbywa się wahadłowo, co powoduje spore utrudnienia. Policja wciąż działa na miejscu wypadku. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

- Do wypadku doszło przy feralnym skrzyżowaniu, które znajduje się tuż obok. Jeżdżę tamtędy regularnie samochodem ciężarowym i to co ludzie wyprawiają wyjeżdżając z tego stopu jest niepojęte - mówi jeden ze świadków wypadku.