To są najniebezpieczniejsze miasta w Śląskiem? RANKING TOP 10. Gdzie jest bezpiecznie, a gdzie może lepiej nie chodzić po zmroku?

Nasze zestawienie stworzyliśmy w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku. Wybraliśmy współczynnik przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców. Do tej grupy przestępstw zalicza się:

Czy Polacy czują się w Polsce bezpiecznie?

Jak wynika z danych CBOS (2023 r.), Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS, aż 96 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną, a 88 procent uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. W stosunku do ostatniego badania aż o 5 procent wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że Polska jest bezpiecznym krajem. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.