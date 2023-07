TE miasta w woj. śląskim wyludniają się najszybciej! Poznaj TOP 10 miejscowości. Dlaczego ludzie z nich uciekają?

Dlaczego ludzie uciekają z miejscowości woj. śląskiego?

W Polsce, a co za tym idzie, także w województwie śląskim, spotykamy się głównie z migracjami związanymi z czynnikami demograficznymi i ekonomicznymi. Związana jest ona ze złymi standardami pracy, wysokim bezrobociem i ogólną kondycją gospodarki danego kraju. (...) Jeśli warunki ekonomiczne nie są sprzyjające istnieje ryzyko, że większa liczba osób wyemigruje do krajów o lepszych perspektywach w celu poprawy warunków bytowych i jakości swojego życia.

Parlament Europejski wskazuje wiele przyczyn migracji. Mają na to wpływ głównie czynniki społeczno-polityczne i czynniki demograficzne i ekonomiczne. Ludzie zmieniają miejsce zamieszkania z różnych powodów. Wśród najczęstszych pojawiają się prześladowania na tle religijnym, rasowym i kulturowym oraz wojna lub inny konflikt zbrojny, czy polityczny.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ, liczba pracowników migrujących, zdefiniowanych jako osoby migrujące w celu zatrudnienia, w 2019 r. wynosiła ok. 169 milionów na całym świecie i stanowiła ponad dwie trzecie migrantów międzynarodowych. Ponad dwie trzecie wszystkich migrujących pracowników przebywało w krajach o wysokich dochodach - czytamy na stronie PE (europarl.europa.eu)

Portal polskawliczbach.pl podaje, że jeśli spadkowy trend się utrzyma (a wszystko na to wskazuje) szereg miast może stracić miano dużego miasta, czyli takiego, które zamieszkiwane jest przez 100 tysięcy mieszkańców lub więcej. Zarówno Legnica jak i Kalisz przekraczają granicę o niewielki odsetek mieszkańców. Trzeba podkreślić, że ranking za kryterium porównawcze bierze względną (procentową) zmianę populacji, gdyż jest to wskaźnik niezależny od wielkości miasta. Jednocześnie pierwsze trzy miasta w zestawieniu zawdzięczają swoją pozycję przede wszystkim zmianom administracyjnym (zmiana granicy miasta). Jeśli weźmiemy pod uwagę największy bezwzględny spadek liczby ludności to bezkonkurencyjna okazuje się być Łódź.