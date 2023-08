TE miasta w woj. śląskim są niebezpieczne! Dochodzi tu do włamań, kradzieży i oszustw. Oto 20 miast z największą liczbą przestępstw wg GUS

KLIKNIJ TUTAJ, by poznać statystyki GUS. TE miasta są niebezpieczne!

Przedstawione w naszej galerii wartości, są wynikiem raportu miast w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mieniu stwierdzonych na 1000 mieszkańców w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku.

Zgodnie z definicją Komendy Głównej Policji przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem (zbrodnią lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym w wyniku, którego potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego).