Tak NIE używaj maseczki! Te błędy są popełniane najczęściej. Zobacz

Tak nie można nosić maseczki – dotykanie maseczki

Zakładając maseczkę na twarz, trzeba pamiętać o tym, by robić to ostrożnie, trzymając maseczkę za gumki. Nie należy dotykać materiału, bowiem to może skutkować przeniesieniem zarazków.

Jeśli zamierzamy maseczkę ściągnąć z twarzy, to również powinniśmy robić to w ten sposób, by trzymać maseczkę tylko za troczki lub gumki.

Tak nie można nosić maseczki – nie odsłaniajcie nosa i nie pozostawiajcie podbródka poza maseczką