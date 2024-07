Tajemnicze zdjęcia z woj. śląskiego. Zagadki przeszłości czekają na odkrycie! Poznajecie te miejsca lub osoby? Barbara Romańczuk

W serwisie fotopolska.eu, skarbnicy fotografii z całej Polski, znajduje się wiele niezidentyfikowanych zdjęć z województwa śląskiego. Archiwalne kadry, ukazujące zarówno miejsca, jak i osoby, wciąż czekają na rozpoznanie. Ta niezwykła kolekcja to okazja, by przenieść się w czasie i odkryć fragmenty historii, które do tej pory pozostawały nieodkryte. Zajrzyjcie do naszej galerii - być może to właśnie Wy rozpoznacie te tajemnicze obrazy przeszłości.