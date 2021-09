Szpital nr 4 w Bytomiu z dwoma projektami do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Chodzi o parking i samochód dla pacjentów

Bytomski szpital zgłosił projekty do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa obecnie głosowanie

Ponad 500 tys. zł są warte dwa projekty, które - w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - zgłosił Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4. Chodzi o utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych i zakup samochodu do przewozu pacjentów.

- W Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim każdy może głosować tylko jeden raz, ale może przyznać 6 punktów. 3 punkty na projekty w puli EKO (ekologiczne) i 3 na projekty w puli REGIO (regionalne). Nasze projekty znajdują się w puli REGIO, w podregionie 4, obejmującym powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice - informuje Anna Bakoniak z działu marketingu bytomskiego szpitala.

Pierwszy projekt dotyczy utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych. Jest to niewątpliwie problem, gdyż szpital znajduje się w samym centrum miasta. - Chcemy trochę uporządkować nasz przyszpitalny parking. Jeśli projekt zyska Waszą akceptację i oddacie na niego głos, powstanie około 26 nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca dla karetek. Od ul. Woźniaka zostanie zamontowana automatyczna brama, szlabany z czytnikami RFID oraz system zliczający wolne miejsca parkingowe. Zamontowany zostanie też monitoring miejsc parkingowych i wjazdów na teren szpitala - piszą przedstawiciele szpitala. Koszt to ok. 336 tys. zł.