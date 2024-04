Szpital nr 2 w Bytomiu doczekał się remontu oddziału pediatrycznego. Zobacz zdjęcia

Zakończono pierwszą fazę prac modernizacyjnych w Oddziale Klinicznym Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 na ulicy Batorego. Sale przeznaczone dla małych pacjentów zostały odświeżone i otrzymały nową kolorystykę, podłogi. W ramach inwestycji zainstalowano system przywoławczy, który ułatwia kontakt pacjentów z personelem medycznym. Dodatkowo wybudowano nowe toalety, a także odnowiono istniejące instalacje elektryczne, hydrauliczne, przeciwpożarowe i tlenowe.

- Naszym celem było stworzenie jak najlepszych warunków pobytu pacjentów w naszym szpitalu. Te warunki to oczywiście poczucie bezpieczeństwa, komfort pacjentów podczas hospitalizacji - przyznaje Kornelia Cieśla, dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. - Te warunki to oczywiście poczucie bezpieczeństwa praz komfort pacjentów podczas hospitalizacji. Pobyt w szpitalu często jest procesem długotrwałym oraz żmudnym, dlatego chcemy go uprzyjemnić naszym pacjentom uprzyjemnić i stworzyć takie warunki, jakie mieliby we własnym domu - dodaje.