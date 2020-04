Szpital nr 1 w Bytomiu otrzymał ponad 10 tysięcy maseczek chirurgicznych. Placówkę wsparła firma Fortum

- W ramach wsparcia w walce z koronawirusem przekazaliśmy Szpitalowi Specjalistycznemu nr. 1 w Bytomiu [znajduje się on przy ul. Żeromskiego] 10 800 maseczek chirurgicznych – powiedział Arkadiusz Kosiel, dyrektor ds. taryf i regulacji w firmie Fortum. Zwiększą one bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i pracowników bytomskiej placówki. Dzięki czemu, ryzyko zarażenia się wirusem będzie ograniczane. Zostały one dostarczone w czwartek, 2 kwietnia.

Bytomski szpital otrzymał niezbędne wsparcie w walce z koronawirusem

- Bytom jest jednym z miast, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. To do oddziału zakaźnego miejskiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 trafiają na diagnostykę osoby z całego województwa z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - dodaje Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Każde wsparcie, które otrzymuje szpital jest niezwykle cenne i dziękujemy za nie. To dla nas ważne, że w chwilach próby możemy liczyć na wsparcie Fortum.