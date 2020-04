Szalety automatyczne w Bytomiu będą płatne. Wszystko przez zniszczenia i kradzieże

- Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie opłaty za korzystanie z szaletów bezobsługowych ze względu na ich nieustanną dewastację i kradzieże sprzętu, a także coraz częstsze przypadki, kiedy stały się one miejscem noclegu dla osób bezdomnych – wyjaśnia taką decyzję Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. 18 radnych było za przyjęciem uchwały, która dotyczyła tej sprawy, a pięć osób wstrzymało się od głosu.

Chodzi bowiem o szalety bezobsługowe, które znajdują się przy ul. Łukasza Wallisa, pl. Generała Władysława Sikorskiego oraz pl. Michała Wolskiego i są sprzątane trzy razy dziennie. Pozostałe toalety miejskie, przy ul. Chrzanowskiego i Kościelnej, będą darmowe, gdyż posiadają one obsługę, która na bieżąco są czyszczone w godzinach otwarcia.

Zniszczenia zdarzały się także w toaletach znajdujących się przy pl. Sikorskiego oraz Wolskiego. Kradzione były także dozowniki z mydłem czy ręczniki. Co za tym idzie - miasto musiało pokrywać koszty napraw i wszelakich uszkodzeń, a także uzupełniać dodatkowo środki sanitarne. To wszystko - niepotrzebnie - obciążało budżet miasta . Wystarczy wspomnieć, że w ostatnim okresie na naprawy i remonty przeznaczono prawie 30 tys. zł. Natomiast roczny koszt utrzymania szaletów wyniósł w mieście w ubiegłym roku prawie 387 tys. zł.

Ponadto, szalety miejskie coraz częściej były zajmowane przez osoby bezdomne, zwłaszcza w godzinach nocnych. Urząd Miejski poinformował, że w związku z tym, nie raz wpływały do miasta skargi ze strony mieszkańców. Dlatego też, jak możemy przeczytać w argumentacji, wprowadzona opłata za ma na celu wyeliminowanie tego typu sytuacji w przyszłości.

- Warto podkreślić, że ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, podjęliśmy również decyzję, aby wszystkie szalety miejskie zamykać w godzinach nocnych – dodaje natomiast wiceprezydent miasta, Michał Bieda.

W obawie, przed rozprzestrzeniającym się cały czas koronawirusem w kraju, szalety zostały ostatnio zdezynfekowane, podobnie jak przejścia podziemne czy przystanki komunikacji miejskiej, na zlecenie Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Były także dwukrotnie kontrolowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu, która potwierdziła prawidłowe ich funkcjonowanie. Na bieżąco są one dezynfekowane przeznaczonymi do tego środkami, a w środku, dla wszystkich korzystających, do dyspozycji pozostają dozowniki z mydłem antybakteryjnym.