Święto Pracy w PRL na archiwalnych zdjęciach. Pochód pierwszomajowy był obowiązkowy. Pamiętacie?

Pierwszy Maja kojarzy nam się z czasami socjalistycznymi, jednak jego historia jest o wiele dłuższa, a jego korzenie wcale nie sięgają Związku Radzieckiego. W 1889 roku święto wprowadziła II Międzynarodówka czcząc w ten sposób wielką demonstrację robotniczą, do której doszło trzy lata wcześniej w Chicago. Po raz pierwszy obchodzono je w 1890 roku - również na ziemiach polskich.

Demonstracje sympatyków lewicy w tym dniu odbywały się zarówno przed I wojną światową, jak i w II RP. Wielkiego rozmachu 1 Maja nabrał po ostatniej wojnie. Od 1950 roku jest dniem wolnym od pracy. To wtedy zaczęły się odbywać wielkie pierwszomajowe demonstracje praktycznie w każdym mieście z udziałem mieszkańców, a przede wszystkim załóg zakładów pracy. W każdym mieście można było oglądać górników i hutników w strojach galowych, a także panie i panów w strojach ludowych.

Po zmianach ustrojowych święto straciło na znaczeniu, chociaż 1 Maja wciąż pozostaje w kalendarzu oznaczony na czerwono. Dzisiaj o tym, że to Święto Pracy, pamiętają głównie sympatycy lewicy, bo dla większości to głównie przyczynek do rozpoczęcia długiego weekendu.