Strefy „kiss and ride” działają już w Bytomiu. Miasto reaguje na prośby mieszkańców

Bytom: pierwsze strefy typu „kiss and ride” już działają w mieście

Nie od dziś wiadomo, że czasem ciężko jest znaleźć miejsce, aby zaparkować swój samochód przed przedszkolem czy szkołą. Dlatego też coraz częściej w wielu miastach w naszym kraju powstają tzw. strefy typu „kiss and ride” (pocałuj i jedź). Co to takiego?

Są to wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju (zazwyczaj ok. 1-2 min.), które najczęściej spotykane są przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych czy właśnie placówkach szkolnych.

W tworzeniu i używaniu parkingów typu „kiss and ride” przodują takie kraje jak m.in. Australia, Stany Zjednoczone czy Holandia. W Polsce stają się one coraz bardziej popularne. Nie tak dawno informowaliśmy, że pierwsze dwie tego typu zatoki powstały w Piekarach Śląskich, teraz do tego grona dołącza Bytom.