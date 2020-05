Strażacy w Bytomiu mają nowoczesną siedzibę ZDJĘCIA Budowa strażnicy dobiegła końca

- Nowa strażnica to inwestycja, która nie tylko poprawiła warunki pracy bytomskich strażaków, ale przede wszystkim zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców Bytomia – wyjaśnia Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, który 21 maja (czwartek) odwiedził nową siedzibę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej znajdującą się przy ul. Łużyckiej.

Właśnie dzięki niej, strażacy szybciej dotrą do wielu miejsc w mieście. A to jest niezwykle istotne. - To jednostka, która najczęściej w Polsce wyjeżdża na interwencje. Dlatego zasługuje na dobre warunki - dodał prezydent w krótkim wideo udostępnionym w mediach społecznościowych.