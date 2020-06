Stara komenda straży pożarnej w Bytomiu na zdjęciach. Jak budynek będzie w przyszłości wykorzystany?

- Niestety, nie uzyskał on poparcia prezydenta miasta, który publicznie [na łamach portalu bytomski.pl - przyp. red] powiedział, że nie jest to dobry pomysł - wyjaśnia i zaznacza, że nie wszystko jednak w tym temacie stracone. Radny Bartków - wraz z grupą pasjonatów historii miasta - ma w planach utworzenie... muzeum w organizacji. - Placówka taka posiadałaby pełnię praw i traktowana byłaby jako jednostka bez siedziby, mogłaby jednak np. sięgać po środki zewnętrzne i organizować eventy czy wystawy - dodaje Maciej Bartków.

- Budynek przy ul. Strażackiej 3 jest własnością Skarbu Państwa. Obecnie trwa analiza możliwości jego zagospodarowania - mówi Małgorzata Węgiel - Wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu.

- Co do samego budynku strażnicy, to istnieją w stosunku do niego pewne plany, o których w chwili obecnej oficjalnie się nie mówi, natomiast ich ziszczenie pozwoliłoby na to, aby budynek pozostał w pełni własnością miasta, a nie został sprzedany. Widzimy wszyscy, jak wyglądają tego typu budynki osób prywatnych w naszym mieście, żeby przywołać chociażby dawny komitet PZPR - wyjaśnia Bartków w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.