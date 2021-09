Stało się! Ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem w Polsce! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w następne zdjęcie i sprawdź >>>

arc / Mapa - dzienna liczba nowych przypadków, gov.pl