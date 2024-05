Śląska policja rekrutuje. Na start płacą 4280 złotych "na rękę". Sprawdź dokładne STAWKI. Tyle można zarabiać pracując w policji

Śląska policja rekrutuje!

Służba w policji to służba dla społeczeństwa. Funkcjonariusze powinni cechować się empatią, dużą odpornością psychiczną, odpowiedzialnością i uczciwością. Te cechy będą cenne w sytuacjach stresujących, zagrażających życiu i zdrowiu. Do tego zawodu trzeba mieć pasję. Nie wszyscy nadają się do pełnienia służby. Docelowo w całej Polsce stan etatowy polskiej policji ma być zwiększony z 101 tysięcy do 110 tysięcy w 2025 roku.