Śląsk pamięta o Wojciechu Korfantym. W Bytomiu odbyły się uroczyste obchody w związku z ważną rocznicą ZDJĘCIA

Podczas obchodów wspominano postać śląskiego polityka z krwi i kości , który walczył o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej.

- Oddajemy dzisiaj hołd wszystkim, którzy 100 lat temu działali na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do odrodzonej Polski - powiedział Wołosz.

Bytom: mieszkańcy ułożyli wspólny napis

W trakcie uroczystości pod tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfantego i Polski Komisariat Plebiscytowy przy ul. Gliwickiej (to właśnie tu znajdował się hotel „Lomnitz”, w którym siedzibę miał wówczas PKP) złożone zostały wiązanki kwiatów. Natomiast mieszkańcy ułożyli wspólny napis BYTOM 20.02.2020, który symbolizował 100. rocznicę mianowana Korfantego Polskim Komisarzem Plebiscytowym (zdjęcia z drona można zobaczyć w powyższej galerii).

Na sam koniec odbył się wyjątkowy koncert Roberta Biniasa „Krew i gniew” na dziedzińcu Sądu Rejonowego w Bytomiu. Przed samym występem można było posłuchać „Manifestu Wojciecha Korfantego do Ludu Górnośląskiego”.

Przypomnijmy, że głównym zadaniem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego było zorganizowanie głosowania oraz akcja propagandowa. W jej trakcie prowadzono m.in. zbiórki pieniężne, organizowano wiece i komitety pomocy, a także drukowano tysiące broszurek, plakatów, wizytówek, znaczków i ulotek. Robiono to, aby przekonać mieszkańców Górnego Śląska do głosowania za przynależnością do Polski.