Sklepy w Agorze Bytom ponownie otwarte ZDJĘCIA. Wprowadzono zmiany dla klientów

Bytom: ruszyła akcja „Pomaganie przez bieganie”. Możemy pomóc Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1

W piątek, 1 maja, ruszyło „Pomaganie przez bieganie”. Jest to nowa akcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, który zachęca wszystkich biegaczy do rywalizacji i pomagania potrzebującym w tym trudnym dla wszystkich czasie. Jak możemy do niej dołączyć?