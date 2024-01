Sinsay otwiera duży sklep w Atrium Plejada - otwarcie 3 lutego

Sinsay to nowoczesna marka modowa, prężnie rozwijająca się i słynąca z niskich cen oraz bogatego asortymentu odzieży dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci i niemowląt. Szeroka oferta brandu dostosowywana jest do panujących w danym sezonie trendów modowych. W nowo otwartym sklepie na powierzchni 1100 mkw. znaleźć będzie można zarówno ubrania, obuwie, a także akcesoria galanteryjne, bieliznę i dodatki w postaci ozdób do włosów, okularów przeciwsłonecznych czy czapek, szalików oraz rękawiczek. Dodatkowo klientki będą mogły zakupić kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji, jak również zaopatrzyć się w stylowe dodatki wyposażenia do domu na dziale Sinsay DOM, prezentującym szeroki wybór akcesoriów do wnętrz, kuchni, łazienki czy też dekoracji. Lokal znajdować się będzie w sąsiedztwie sklepów z odzieżą Reserved i Cropp.

Z okazji otwarcia salonu w Atrium Plejada dla klientów zaplanowano w sobotę, 3 lutego, specjalne wydarzenie z muzyką mainstreamową, na którym o dobrą atmosferę zadba DJ. Dodatkowo w tym dniu subskrybenci newslettera Sinsay będą mogli skorzystać z rabatu w wysokości – 20% na wybrane produkty w przypadku zakupów stacjonarnych. Natomiast osoby śledzące profil fejsbukowy Atrium Plejada, w dniach 31 stycznia-3 lutego, mogą wziąć udział w konkursie, odpowiadając na pytanie: „Co znalazło się na twojej liście zakupowej w Sinsay i dlaczego?” Na zwycięzców (autorów trzech najbardziej kreatywnych odpowiedzi) czekają karty podarunkowe do nowego salonu o wartości 100 zł.