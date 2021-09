Ścieżki rowerowe do 9 km od Bytomia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem w pobliżu Bytomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Bytomia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Bytomiu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 września w Bytomiu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 65,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 708 m

Suma zjazdów: 1 697 m

Rowerzystom z Bytomia trasę poleca Woytekw75

Celem głównym był Brynek z pałacem i jego otoczeniem oraz ścieżka dydaktyczna nadleśnictwa. A dalej to już gdzie oczy poniosą. Z Brynku przez północne dzielnice Tarnowskich Gór i przez lasy lublinieckie, częściowo szlakiem Leśnej Rajzy, dojeżdżam do Miasteczka Śląskiego i dalej nad zalew Chechło. Sezon zdaje się już skończył aczkolwiek spacerowiczów i rowerzystów sporo, niektóre knajpki jeszcze czynne a i w delikwentów w kąpielówkach też można znaleźć. Z nad zalewu kieruję się już do domu, po drodze odwiedzam jeszcze ruiny cmentarza ewangelickiego w Nowym Chechle.

