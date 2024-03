Ścieżki nordic walking do 12 km od Bytomia. Urokliwe ścieżki na weekend 16 - 17 marca

Nordic walking w pobliżu Bytomia

Łatwy trening biegowy po zielonych terenach Siemianowic czyli przez pola Bańgowa i Przełaki. Może 200 m od zabudowań Przełaki odbiłem w drugą stronę czyli Dąbrówkę Wielką przebiegając obok kapliczki na polach tam trasa trochę dała się w nogi bo był piach i nogi grzęzły. Ale ogólnie biegło się fajnie nogi lekko przebierały jedna za druga ;-) Pogoda dopisała było ciepło ale wiał lekki wiaterek co dawało dużą ulgę. Traskę polecam na codzienne przebieżki trasa spokojna i większości terenami zielonymi.Pokonany dystans to 11 km w 1godz 2 min. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.