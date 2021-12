Rozpoznajesz? Bytomska policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety ze zdjęć. Kto to jest?

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu prowadzi czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia tożsamości osoby. W lutym bieżącego roku policjanci ujawnili kobietę, która przebywała we wiacie osłaniającej kosze na śmieci przy ulicy Pomorskiej w Bytomiu.

Nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów stwierdzających jej tożsamość, nie była też w stanie podać podstawowych informacji co do swojej przeszłości, nie była też zorientowana co do miejsca, w którym się znajduje i czasu. Kobieta oświadczyła, że prowadzi włóczęgowski tryb życia.