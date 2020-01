Rewitalizacja Pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu trwa. Zakończenie prac przesunięto ZDJĘCIA

Podpisanie umowy na renowację Pałacu Tiele-Wincklerów była jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. Już niebawem będzie on służył mieszkańcom jako obiekt kulturalny. Zakończenie prac miało zakończyć się pod koniec ubiegłego roku. Do tego jednak nie doszło. Jaki jest powód opóźnienia?

Remont pałacu się przedłuży

Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu, informowała nas w połowie października 2019, że w przypadku tego typu inwestycji, czyli takiej która dotyczy obiektu historycznego, mogą pojawić się elementy niespodziewane, które następnie opóźnią zakończenie rewitalizacji. - Ekipa, która prowadzi renowacje pałacu, w trakcie prac napotkała na fragmenty krypty i kaplicy, które znajdują się na najniższej kondygnacji - powiedziała nam wówczas.

W związku ze zwiększeniem zakresu prac, termin oddania do użytku Pałacu Tiele-Wincklerów rzeczywiście został przesunięty. - Konserwator nakazał zabezpieczenie krypty. Konieczne były zmiany w projekcie. To natomiast wymusiło wydłużenie prac. Obecny termin, o którym rozmawiamy z wykonawcą, to koniec czerwca tego roku. Prowadzone będą równolegle prace porządkujące rumowisko. Wówczas możemy ponownie napotkać na nieprzewidziane elementy i wtedy termin ponownie może się przesunąć - dodaje Małgorzata Węgiel-Wnuk.