Restauracje i puby w Bytomiu przygotowują się do ponownego otwarcia ZDJĘCIA

Lokale gastronomiczne - po dłuższej przerwie - powoli przygotowują się do ponownego otwarcia, które nastąpi już w najbliższy poniedziałek, 18 maja. Będą one jednak funkcjonować na zupełnie nowych zasadach - ma to związek z pandemią koronawirusa w naszym kraju.

W najbliższy poniedziałek - 18 maja - właściciele restauracji czy pubów będą mogli w końcu odetchnąć z ulgą. Wraz z wdrożeniem przez polski rząd trzeciego etapu odmrażania gospodarki, lokale gastronomiczne przyjmą klientów po wielu tygodniach przymusowej przerwy związanej z obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa w naszym kraju. Lokale gastronomiczne w Bytomiu przygotowują się do otwarcia Powoli bytomska gastronomia na Rynku (i okolicy) budzi się do życia. Choć niektórzy postanowili czas obostrzeń wykorzystać na realizację zamówień na wynos, to jednak dopiero od 18 maja lokale znowu będą mogły działać w pełniejszym wymiarze. Niektóre ogródki już czekają na klientów, w innych restauracjach czy pubach więcej dzieje się na razie wewnątrz. Wszyscy pracownicy jednak nie mogą się doczekać, aż oficjalnie będą mogli powitać swoich klientów po przerwie spowodowanej pandemią. - Teraz zabieramy się do pracy, żeby upiększyć naszą kawiarnie na Wasze przybycie - możemy przeczytać na facebookowej stronie kawiarni „W Lufcie”, która znajduje się na ul. Piastów Bytomskich. Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi w barach, kawiarniach, pubach, restauracjach i strefach gastronomicznych w galeriach i centrach handlowych od 18 maja obowiązywać będzie: limit 1 osoby na 4 metry kwadratowe;

dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

zachowanie 2 metrów odległości między stolikami;

zachowanie dystansu 1,5 metra od gości siedzących przy osobnych stolikach;

noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Goście lokalu będą mogli zdjąć maseczki, kiedy usiądą już przy stolikach. Blaty będą mogły być odsunięte od siebie o 1 metr pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo co najmniej metrowymi przegrodami.