Remontują tory między Bytomiem a Zabrzem ZDJĘCIA Na Bobrku i w Biskupicach nie będzie peronów

Rozpoczęły się kolejne remonty torowisk kolejowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Tym razem poprawią się warunki jazdy na dwóch liniach towarowych - z Bytomia przez Zabrze Biskupice do posterunku Maciejów Północny, a także z Mysłowic Brzezinki do posterunku Dorota w Sosnowcu. Na tej pierwszej linii kolej likwiduje też przy okazji stare perony na stacjach Bytom Bobrek, Zabrze Biskupice i Zabrze Północ, przy których kiedyś zatrzymywały się pociągi z Gliwic do Bytomia.