Rafał Piątkowski nie żyje. To kucharz, który wygrał w naszym plebiscycie

- Zatrzymany został Mateusz T., któremu postawiono już zarzuty. W dniu 29 grudniu w Bytomiu ugodził ofiarę nożem, w wyniku czego nastąpił zgon. Nie przyznał się on do winy. Pomiędzy mężczyznami w jednym z mieszkań, w którym przebywało pięć osób, w Bytomiu miało dojść do scysji. Na wniosek prokuratury w Mysłowicach przewidziano dla niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - mówi prokurator rejonowy Marek Furdzik z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

- Mogę potwierdzić, że rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia - 29 grudnia w godzinach nocnych. Sprawa jest w toku. Materiały zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Bytomiu. Jest obecnie prowadzone śledztwo - powiedział nam asp. sztab. Rafał Wojszczyk , oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Piątkowski był kucharzem w bytomskiej Jadalni. Poniżej fragment jego biogramu, który został zamieszczony na naszej stronie w przeszłości: Pracuje on w gastronomii już 12 lat. Według naszych czytelników to właśnie on został Mistrzem Smaku 2018 w kategorii Kucharz Roku.

- Na początku szedłem w zupełnie innym kierunku - przyznawał w rozmowie z nami Rafał Piątkowski. - Mianowicie prawo i postępowanie administracyjne. Im więcej zagłębiałem się w temat, tym bardziej wiedziałem, że to nie jest to.

Pasją do gotowania zaraziła go mama. - Wszystkiego mnie uczyła od małego bajtla po prostu. Pod jej ręką stałem, gotowałem, próbowałem, no i tak to później zostało. Zacząłem robić kursy na kucharza i rozpocząłem pracę w gastronomii - dodawał Piątkowski.