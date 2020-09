Przegląd tygodnia w Bytomiu, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bytomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niebezpieczne miejsca w Bytomiu. Lepiej ich unikać!”?

Przegląd tygodnia Bytom od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niebezpieczne miejsca w Bytomiu. Lepiej ich unikać! W Bytomiu niewątpliwie są miejsca, które uchodzą za niebezpieczne i takie, w których nawet w ciągu dnia może być groźnie - tak naprawdę każde miasto ma tego typu "wizytówki". Sprawdźcie, które miejsca w Bytomiu zostały określone jako niebezpieczne - kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię".

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Remont ul. Zabrzańskiej został zakończony ZDJĘCIA To jedna z najważniejszych ulic w mieście Na początku września zakończył się remont ul. Zabrzańskiej w Bytomiu, a konkretnie odcinka od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki). To była niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście w ostatnich kilkunastu miesiącach. Nie od dziś wiadomo bowiem, że DW925, której częścią jest właśnie ul. Zabrzańska, to niezwykle istotna droga pod względem komunikacyjnym w Bytomiu.

📢 W Bytomiu świętowany będzie Narodowy Dzień Tenisa. Wezmą w nim udział gwiazdy Bytom to jedno z dziesięciu miast w Polsce, w których w sobotę - 5 września - odbędzie się Narodowy Dzień Tenisa. Gwiazdami imprezy będą: Magdalena Fręch, złota medalistka niedawnych 94. Narodowych Mistrzostw Polski oraz Grzegorz Panfil. 📢 Trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Bytomscy policjanci czynnie w niej uczestniczą ZDJĘCIA W okolicach bytomskich szkół w ciągu najbliższych dni porządku i bezpieczeństwa uczniów będą pilnować policjanci z bytomskiej drogówki oraz strażnicy miejscy. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” ma na celu zminimalizowanie zdarzeń z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu zostanie wyremontowany. Rozpoczęła się jego termomodernizacja Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, który od wielu lat pomaga osobom chorym na zaburzenia psychiczne, zostanie wyremontowany. Prace już ruszyły. Inwestycja, która pochłonie ok. 1 mln zł, finansowana jest ze środków unijnych.

📢 Były sekretarz Bytomia skazany za ustawianie przetargu. Łukasz W. usłyszał wyrok w sprawie tzw. "afery podsłuchowej" Były sekretarz Bytomia usłyszał wyrok w sprawie tzw. "afery podsłuchowej". W 2018 roku do sieci wyciekło nagranie, na którym Łukasz W. proponuje jednemu z przedsiębiorców ustawienie publicznego przetargu. - Nigdy nie składałem nikomu propozycji dla osiągnięcia osobistych korzyści, a tym bardziej nie działałem na szkodę gminy - zapewnia W. i zapowiada apelację do sądu wyższej instancji. 📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

