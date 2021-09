Przegląd tygodnia w Bytomiu, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Bytom od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do wypadku w Miechowicach w Bytomiu doszło po godzinie 12. Komenda Miejska Policji w Bytomiu otrzymała zgłoszenie o potrąceniu przez samochód 9-letniego chłopca. Stan poszkodowanego był na tyle poważny, że został on przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

W 12. PKO Bytomskim Półmaratonie wystartowało ponad 1000 biegaczy. Na starcie stanął także tegoroczny mistrz Polski w maratonie Arkadiusz Gardzielewski. W trakcie imprezy odbyła się akcja Biegniemy dla Filipka. Zobaczcie zdjęcia z 12. PKO Bytomskiego Półmaratonu.