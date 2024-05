Przegląd prasy z Bytomia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.05.2024

W dniach, od 13 do 17 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w woj. śląskim czeka przykra niespodzianka - będą czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Prasówka 14.05 Bytom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zajezdni autobusowej w Bytomiu. W wyniku pożaru, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Spłonęło co najmniej 10 autobusów. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Akcja gaśnicza dobiegła końca, a strażacy zabezpieczają teren. To kolejna niebezpieczna sytuacja na Śląsku po wielkim pożarze 10 maja na składowisku m.in. chemicznych odpadów w Siemianowicach Śląskich... Co było przyczyną zapłonu autobusów?