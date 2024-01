Przegląd prasy 28.01.2024 Bytom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu dali taneczny popis na swojej studniówce 26 stycznia. Wspaniałe suknie, eleganckie garnitury, magiczna atmosfera, szampan i impreza do białego rana. Tego wieczoru maturzyści nie zapomną nigdy. Zobaczcie zdjęcia!

BYTOM. Przez ostatnie tygodnie organizacja corocznego widowiska „Walki o Miechowice 1945” stała pod znakiem zapytania. Powodem były pieniądze - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wycofał się ze współfinansowania wydarzenia, a miasto Bytom odesłało organizatorów do konkursu, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na pięć dni przed planowaną rekonstrukcją. Ostatecznie Tragedia Górnośląska i walki o Miechowice ponownie zostaną upamiętnione dzięki „pospolitemu ruszeniu” rekonstruktorów, którzy dzisiaj, 27 stycznia, przyjadą do Bytomia z całej Polski, z własnej kieszeni pokryją wszystkie koszty. Wejście na teren wydarzenia będzie możliwe w sobotę 27 stycznia od godz. 12.00, zaś samo widowisko rozpocznie się o godz. 14.00 i potrwa do 16.00.