Przegląd prasy 25.06.2020 Bytom, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

W Bytomiu - niestety - nie brakuje zaniedbanych kamienic. Widać to chociażby w samym centrum miasta. Dlatego też stworzyliśmy mini galerię zdjęć, która - miejmy nadzieję - w niedalekiej przyszłości się zdezaktualizuje. Te kamienice naprawdę potrzebują rewitalizacji!

34 tablice przystankowe Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będą informować pasażerów komunikacji miejskiej w Bytomiu o przyjazdach i odjazdach. Pierwsza partia tych urządzeń zostanie zamontowana na terenie miasta do końca czerwca tego roku. Pozostałe natomiast w 2021.

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 25 czerwca, po godz. 7 na ul. Długiej w dzielnicy Stroszek w Bytomiu.

Śląskie. Dotkliwa kara za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.