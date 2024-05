Przegląd prasy 22.05.2024 Bytom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

W jednym z mieszkań w Bytomiu, w który miał się mieścić salon masażu, tak naprawdę właścicielka czerpała korzyści z nierządu innych kobiet. Wszczęte w tej sprawie śledztwo pozwoliło ustalić w sumie pięć kobiet, które były wykorzystywane, a niektóre wręcz zmuszane do prostytucji. Właścicielce „salonu masażu” zarzuca się także handel ludźmi, zwerbowane przez siebie kobiety przewoziła do nielegalnych domów publicznych w Niemczech.

Ekspozycje, spacer po historycznych zakątkach miasta, odkrywanie tajemnic krypt, odwiedziny w siłowni lokalnej koksowni oraz nocny przejazd pociągiem wąskotorowym z Bytomia do Tarnowskich Gór to jedne z wielu atrakcji, które miały miejsce podczas Nocy Muzeów w Bytomiu w sobotę, 18 maja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

Prasówka 22.05 Bytom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Plac zabaw przy ul. Zakątek w Bytomiu jest nie do poznania. Przeszedł prawdziwą metamorfozę. Teraz są tu huśtawki, zjeżdżalnia i elementy do wspinaczki oraz innych sprawnościowych wygibasów. We wtorek, 21 maja nowe miejsce do zabawy zostało udostępnione najmłodszym. Koszt inwestycji to 270 tys. zł, z czego 63 tys. zł to wkład własny Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.