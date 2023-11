Przegląd prasy 18.11.2023 Bytom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Prasówka 18.11 Bytom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie jest duża, za to z dużym brzuchem i robi furorę również w agroturystyce. Niby świnia, a jednak sporo różni się od klasycznych różowych prosiaków, które widujemy na co dzień. Jak hodować świnię wietnamską zwisłobrzuchą i czy w ogóle warto zwrócić na to zwierzę swoją uwagę? To domowy pupil czy trzoda chlewna jak pozostałe?