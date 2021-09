Przegląd prasy 13.09.2021 Bytom, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Bytomscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali mężczyznę, który przy ulicy Krzyżowej, na nieużytkach wyrzucał worki z odpadami. Za zaśmiecanie czeka go teraz sprawa w sądzie i grzywna.

13 września Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu udostępniło strefę zewnętrzną dla mieszkańców. - To wyjątkowy dzień w historii Klubu Sportowego Skarpa Bytom. Po tym jak przejęliśmy obiekty po byłej KWK "Rozbark" mało kto wierzył, że uda się zrealizować tak ogromne przedsięwzięcie - mówi Dobromir Bujak, prezes klubu. Jest to przedsmak wielkiego otwarcia, które nastąpi na przełomie października i listopada tego roku. Wówczas cały kompleks zostanie oddany do użytku.