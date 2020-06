Przegląd prasy 12.06.2020 Bytom, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca.

Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie.

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Policjanci z dzielnicy Szombierki zatrzymali 16-letnią dziewczynę, która posiadała przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze nie poprzestali na tym i idąc po nitce do kłębka udało się zatrzymać dilera. Jest o sześć lat starszy.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce wiedzieć ilu pasażerów podróżuje każdym kursem autobusowym, tramwajowym czy trolejbusowym na swoim terenie. Ma w tym pomóc nowy system zliczania pasażerów. Aktualnie prowadzony jest dialog techniczny, który ma na celu m.in. zweryfikowanie możliwości technicznych dostępnych na rynku automatycznych systemów zliczania osób, korzystających z komunikacji miejskiej na terenie GZM.

Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię".

Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.