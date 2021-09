Przed nami 16. edycja Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego. Zagości ona w kilku miastach Metropolii

W najbliższą sobotę, 18 września, rozpoczyna się 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Bytomiu, przybliżono jego szczegółowy program i idee przyświecające tegorocznej odsłony święta melomanów.

- Inspiracją tegorocznej edycji są przemiany. Skłoniła nas do tego myśl, że społeczeństwo obecnie jest w trakcie przemian nie tylko społecznych, ale również kulturowych. Zauważamy, że obecna sytuacja ma wpływ na to, co dzieje się w kulturze, na twórczość artystów. Chcemy więc ten temat poniekąd rozwijać - podkreśla Adam Wesołowski, dyrektor festiwalu.