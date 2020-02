Prezydent Andrzej Duda w Bytomiu. Obiecał wzrost najniższej emerytury o 100 zł. Potrzebna była interwencja policji

W dalszej części wystąpienia Andrzej Duda zapowiedział nie tylko wzrost emerytur, ale również wypłacanie „trzynastki” każdego roku. To hołd za ich trudną i wieloletnią pracę.

- Wprowadzamy trzynastą emeryturę jako stałe świadczenie, co roku – zapowiada prezydent. - Każdy będzie mógł liczyć na coroczne świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 złotych. Część z państwa otrzyma ją już w kwietniu, część w maju. Nie musicie państwo także niczego podpisywać. Świadczenie to samo do państwa przyjdzie, automatycznie.