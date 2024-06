Prasówka z Bytomia 6.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Takie zmiany na skórze to nie tylko problem kosmetyczny. Jak się okazuje, występowanie trądziku różowatego może zwiększać ryzyko rozwoju wielu innych chorób, ale największe zagrożenie dotyczy czerniaka złośliwego.

Naukowcy ostrzegają przed konsekwencjami coraz wcześniejszego dojrzewania u dziewcząt. Gdy poddali analizie wiek pierwszej miesiączki w różnych dekadach, dokonali zaskakującego odkrycia. Niestety, to możliwy skutek zmian wokół nas, bo winne mogą być konkretne czynniki.

To było jak armagedon! Nikt nie przypuszczał, że podniesione ostrzeżenie IMGW ws. silnych burz do III najwyższego stopnia i alert RCB zwiastować będą TAKI żywioł! Wszak w ostatnich dniach ostrzeżeń IMGW było wiele, wysyłanych alertów również sporo... i te zdążały zdaniem wielu nieco spowszechnieć. Internauci zaczynali już nawet żartować z kolejnych ostrzeżeń... W wtorek w Bielsku-Białej mieliśmy do czynienia z największym opadem od 1972 roku, wprowadzono alerty powodziowe w kilku gminach.