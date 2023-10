Prasówka z Bytomia 18.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Włodarze miasta zaplanowali nowe inwestycje. Wśród nich remont i budowa dróg, modernizacja przedszkola i stworzenie placówki oświatowej. Wszystko to dzięki 40 milionowym wsparciu z Rządowego Programu Polski Ład.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Tablet Pad mini marki realme to model 8,7 calowy o...

Kompozycje na grób z chryzantem to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

Mieszkańcy Bytomia mają powód do radości. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział otwarcie nowego ośmioodziałowego przedszkola w Śródmieściu. Nie zapomniano o najmłodszych bytomianach i bytomiankach - dla nich zaplanowano oddział żłobkowy. Nowa placówka będzie usytuowana przy ulicy Jana Smolenia 20, a jej koszt opiewa na prawie 8 milionów złotych. Środki na inwestycję pozyskano z Rządowego Programu Polski Ład.