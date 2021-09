Prasówka Bytom 9.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bytomiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09.2021, w Bytomiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Atak nożownika w Bytomiu. Próbował ukraść pieniądze. Policjantom udało się zatrzymać mężczyznę”?

Prasówka Bytom 9.09: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Atak nożownika w Bytomiu. Próbował ukraść pieniądze. Policjantom udało się zatrzymać mężczyznę Napad z użyciem noża w Bytomiu. Do zdarzenia doszło we wtorek 7 września 2021 roku w samym centrum miasta. Sprawca zaatakował mężczyznę i próbował skraść mu pieniądze. Policjantom udało się go zatrzymać.

📢 Spójrzcie, co za piękna architektura. Wspaniałe projekty z woj. śląskiego w prestiżowym konkursie UE. Nagrody Mies Van der Rohe Award 2022 Pięć budynków i obiektów ze Śląska i autorstwa śląskich architektów z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Rybnika i Bytomia (dom w Toruniu), a w sumie 25 z Polski, powalczy o Mies van der Rohe Award. Są już na liście nominowanych, co już jest wielkim wyróżnieniem dla architektów. Drugą fazę oficjalnie ogłoszono we wrześniu 2021, bo dodano 85 projektów z całej Europy. Pierwszą - w lutym 2021. To najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie i oficjalna nagroda za architekturę Unii Europejskiej. Przyznawana jest co dwa lata.

📢 Słynny serial Netflixa "Barbarzyńcy" kręcony w woj. śląskim? Na zamku w Mirowie jest ekipa filmowa Coś dla fanów seriali! Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa kręciła sceny do serialu historycznego na zamku w Mirowie. Prawdopodobnie był to Netflix. Obecnie w Polsce trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego hitu platformy streamingowej Barbarzyńców. I to właśnie rzymian na koniach mogliśmy podejrzeć na planie w Mirowie.

📢 Zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedyś popularne miejsce, dziś zapominane - zobacz te zdjęcia Gdzie jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie? W... Parku Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.

Polska dołącza do gry! Wodorowa rewolucja w Polsce.

Polska dołącza do gry! Wodorowa rewolucja w Polsce.