Prasówka Bytom 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bytomiu nie minęło Cię nic ważnego

Jak długo potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

Gdzie zrobić najtaniej zakupy? Mamy ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Najniższych cen na sklepowych półkach nie uświadczymy wcale w Biedronce czy Lidlu. Choć takie właśnie utarło się przekonanie wśród wielu konsumentów. Eksperci ASM Sales Force Agency od ponad roku co miesiąc badają ceny przykładowego zestawu podstawowych produktów spożywczych, kosmetyków, chemii spożywczej i używek. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź nasz RANKING.