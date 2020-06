Prasówka Bytom 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bytomiu nie minęło Cię nic ważnego

Są takie tematy, w których Ślązacy i Polacy się nigdy nie dogadają. Ślązacy wiedzą, kto wynalazł koło? Nie chodzi o to, żeby się wywyższać, choć wszyscy mamy w pamięci słowa premier Ewy Kopacz, która 5 lat temu stwierdziła w Katowicach, że "Ślązacy są mądrym narodem". Rozchodzi się o nieporozumienia.

Bytomianie swoje miasto znają od podszewki. Każdy bytomianin wie, że Bytom to jedno z najstarszych polskich miast, a jego korzenie sięgają już XI wieku. Równie głęboko sięgają korzenie Bytomia Odrzańskiego - niewielkiego miasteczka w województwie lubuskim. Ciekawe, ilu bytomian miało okazję tam być, chociażby przejazdem?

Zastanawiacie się nad tegorocznymi wakacjami? Wybieracie wypoczynek w domowym zaciszu, ogrodach, na działkach, w górach, czy nad polskim morzem? A może spragnieni doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i przeżycia niezapomnianej przygody na wczasach zagranicznych sprawdzacie, gdzie można się już wybrać? Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany. Jednak dla tych, którzy nie zrezygnowali z tych o wyjeździe zagranicznym, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wakacyjnych, z opcją all inclusive i wylotem z Katowic. Kliknij w galerię zdjęć z opisami.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zna prawie każdy mieszkaniec regionu. Ruiny zamku w Podzamczu stoją w tym samym miejscu od kilkuset lat, podobnie jak otaczające go wapienne skałki. Warto jednak przyjrzeć się przedwojennym fotografiom tego miejsca, wtedy dopiero widać jak bardzo się zmieniło od tamtych czasów.

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, był gościem Marcina Zasady, redaktora Dziennika Zachodniego, w Rozmowie Dnia w Radio Piekary. Na pytanie o to, czy Bytom stanie się kolejnym miastem wolnym od LGBT, Wołosz powiedział, że pracuje nad tym, by Bytom był miastem przyjaznym dla wszystkich. - Jestem rozczarowany radnymi, którzy przyjęli petycję – mówił Wołosz o sprawie samorządowej karty praw rodziny.

Jaki prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego 2019/2020? Jedno jest pewne: nadchodzące zakończenie roku szkolnego będzie inne, niż wszystkie ubiegłe. Zamiast uroczystych akademii, w części szkół dyrektorzy wyznaczą godziny, w których dzieci i młodzież będzie mogła odebrać świadectwa. W innych, już zapowiedziano, że zakończenia roku szkolnego w czerwcu nie będzie, a uczniowie odbiorą cenzurki dopiero we wrześniu. Niemniej część rodziców mimo to planuje podziękować nauczycielom za trud włożony w naukę dzieci w postaci upominku. Nawet jeśli okazja do jego wręczenia nadarzy się za kilka miesięcy.

Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwała okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o być albo nie być, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to lokale musiały być zamknięte. Część z nich ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść!

Sprawdź, która z restauracji wygrała w Twoim mieście czy powiecie - kliknij w "zobacz galerię".